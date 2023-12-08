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Россияне ударили по жилым домам в Харькове, есть пострадавший — Терехов

Происшествия 03:55   08.12.2023
Оксана Горун
Россияне ударили по жилым домам в Харькове, есть пострадавший — Терехов Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову.

«Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока известно об одном пострадавшем человеке. На местах прилетов работают все соответствующие службы», — написал Терехов в telegram.

Серия взрывов прозвучала в Харькове около 02:55 ночи. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, город атаковали ракетами С-300.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 03:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову".