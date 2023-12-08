Россияне ударили по жилым домам в Харькове, есть пострадавший — Терехов
Фото: скриншот
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову.
«Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока известно об одном пострадавшем человеке. На местах прилетов работают все соответствующие службы», — написал Терехов в telegram.
Серия взрывов прозвучала в Харькове около 02:55 ночи. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, город атаковали ракетами С-300.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ракетная атака, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили по жилым домам в Харькове, есть пострадавший — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 03:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову".