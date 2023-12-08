Россияне ударили по жилым домам в Харькове, есть пострадавший — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову.

«Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока известно об одном пострадавшем человеке. На местах прилетов работают все соответствующие службы», — написал Терехов в telegram.

Серия взрывов прозвучала в Харькове около 02:55 ночи. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, город атаковали ракетами С-300.