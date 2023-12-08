Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові, є постраждалий – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову.
“Ворог завдав не менше п’яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби”, – написав Терехов у телеграмі.
Серія вибухів пролунала у Харкові близько 2:55 ночі. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, місто атакували ракетами С-300.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, ракетная атака, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові, є постраждалий – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 03:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову".