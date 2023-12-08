Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові, є постраждалий – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову.

“Ворог завдав не менше п’яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби”, – написав Терехов у телеграмі.

Серія вибухів пролунала у Харкові близько 2:55 ночі. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, місто атакували ракетами С-300.