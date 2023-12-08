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Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові, є постраждалий – Терехов

Події 03:55   08.12.2023
Оксана Горун
Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові, є постраждалий – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову.

“Ворог завдав не менше п’яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби”, – написав Терехов у телеграмі.

Серія вибухів пролунала у Харкові близько 2:55 ночі. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, місто атакували ракетами С-300.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 03:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову".