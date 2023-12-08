Более 470 обстрелов и 17 авиаударов: ситуация под Купянском и Лиманом — ВСУ

За прошедшие сутки армия РФ 477 раз из артиллерии и минометов обстреляла позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«7 атак было вражеских — отбито. 17 авиаударов за прошедшие сутки на этом направлении враг совершил. Активно также используются дроны-камикадзе, 16 дронов-камикадзе вражеских применились по украинским позициям», — добавил Фитьо.

При этом 224 военных потеряла РФ за сутки на этом направлении, добавил Фитьо. Также украинские воины уничтожили 23 единицы вражеской техники, среди них – 1 танк и три ББМ.

«Враг пытается захватить населенный пункт Синьковка, чтобы организовать себе в будущем плацдарм для наступления на город Купянск. Противник сейчас перекидает на Купянское направление свои штурмовые отряды, чтобы активизировать штурмовые действия. Ставка больше делается на человеческий фактор, чем на технику», – отметили в ВСУ.