Авиаудары получили семь населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря сообщил об атаках на Купянском направлении. Враг нанес многочисленные авиаудары по региону.

«Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Куриловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

На Купянском направлении защитники Украины отбили семь атак врага.

В целом на фронте за сутки произошло 89 боевых столкновений. Армия РФ нанесла по Украине 57 авиационных ударов и совершила 47 обстрелов из РСЗО. Под артобстрелами были 110 населенных пунктов. Ночью враг атаковал Харьков ракетами С-300. В ХОВА информировали о шести «прилетах».

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной станции радиоэлектронной борьбы противника», — сообщили в Генштабе.