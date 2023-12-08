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Авиаудары получили семь населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 08:02   08.12.2023
Оксана Горун
Авиаудары получили семь населенных пунктов Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря сообщил об атаках на Купянском направлении. Враг нанес многочисленные авиаудары по региону.

«Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Куриловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

На Купянском направлении защитники Украины отбили семь атак врага.

В целом на фронте за сутки произошло 89 боевых столкновений. Армия РФ нанесла по Украине 57 авиационных ударов и совершила 47 обстрелов из РСЗО. Под артобстрелами были 110 населенных пунктов. Ночью враг атаковал Харьков ракетами С-300. В ХОВА информировали о шести «прилетах».

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной станции радиоэлектронной борьбы противника», — сообщили в Генштабе.

Читайте также: Главные новости Харькова 8.12: ракетная атака на Харьков, сводка Генштаба

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 08:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря сообщил об атаках на Купянском направлении. Враг нанес многочисленные авиаудары по региону".