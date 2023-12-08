Авіаудари отримали сім населених пунктів Харківщини – Генштаб
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня повідомив про атаки на Куп’янському напрямку. Ворог завдав численних авіаударів по регіону.
“Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Курилівка, Кислівка, Піщане Харківської області“, – перерахували в Генштабі.
На Куп’янському напрямку захисники України відбили сім атак ворога.
Загалом на фронті за добу сталося 89 бойових зіткнень. Армія РФ завдала по Україні 57 авіаційних ударів і здійснила 47 обстрілів із РСЗВ. Під артобстрілами було 110 населених пунктів. Вночі ворог атакував Харків ракетами С-300. У ХОВА інформували про шість “прильотів”.
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала п’яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одній станції радіоелектронної боротьби противника“, – повідомили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня повідомив про атаки на Куп’янському напрямку. Ворог завдав численних авіаударів по регіону".