Синєгубов заявив про шість ударів по Харкову, постраждали два райони
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі армія РФ завдала шести ракетних ударів по Харкову.
“Станом на зараз зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо – ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, – написав начальник ХОВА в телеграмі.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про п’ять ударів. За його даними, постраждали житлові будинки. Серія вибухів пролунала у Харкові близько 2:55 ночі. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, місто атакували ракетами С-300.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ракетная атака, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 04:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі армія РФ завдала шести ракетних ударів по Харкову".