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Синєгубов заявив про шість ударів по Харкову, постраждали два райони

Події 04:01   08.12.2023
Оксана Горун
Синєгубов заявив про шість ударів по Харкову, постраждали два райони

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі армія РФ завдала шести ракетних ударів по Харкову.

Станом на зараз зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо – ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, – написав начальник ХОВА в телеграмі.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про п’ять ударів. За його даними, постраждали житлові будинки. Серія вибухів  пролунала у Харкові  близько 2:55 ночі. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, місто атакували ракетами С-300.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 04:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі армія РФ завдала шести ракетних ударів по Харкову".