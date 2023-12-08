Синєгубов заявив про шість ударів по Харкову, постраждали два райони

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі армія РФ завдала шести ракетних ударів по Харкову.

“Станом на зараз зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо – ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, – написав начальник ХОВА в телеграмі.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про п’ять ударів. За його даними, постраждали житлові будинки. Серія вибухів пролунала у Харкові близько 2:55 ночі. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, місто атакували ракетами С-300.