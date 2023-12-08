Синегубов заявил о шести ударах по Харькову, пострадали два района

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью армия РФ нанесла шесть ракетных ударов по Харькову.

«На данный момент зафиксировали попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно – ракетами С-300. Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры», — написал начальник ХОВА в telegram.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти ударах. По его данным пострадали жилые дома. Серия взрывов прозвучала в Харькове около 02:55 ночи. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, город атаковали ракетами С-300.