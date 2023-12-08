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Понад 470 обстрілів і 17 авіаударів: ситуація під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ

Суспільство 13:41   08.12.2023
Вікторія Яковенко
Понад 470 обстрілів і 17 авіаударів: ситуація під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ

Минулої доби армія РФ 477 разів з артилерії та мінометів обстріляла позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«7 атак було ворожих відбито. 17 авіаударів за минулу добу на цьому напрямку було здійснено. Активно так само використовуються дрони-камікадзе, 16 дронів-камікадзе ворожих застосувалися по українських позиціях», – додав Фітьо.

224 військових втратила РФ за минулу добу на цьому напрямку, додав Фітьо. Також українські воїни знищили 23 одиниці ворожої техніки, серед них – 1 танк та три ББМ.

«Ворог намагається захопити населений пункт Синьківка, щоб організувати собі у майбутньому плацдарм для наступу на місто Куп’янськ. Противник зараз перекидає на Куп’янський напрямок свої штурмові загони, щоб активізувати штурмові дії. Ставка більше робиться на людський фактор, чим на техніку», – зазначили у ЗСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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08.12.2023, 13:41

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Ви читали новину: «Понад 470 обстрілів і 17 авіаударів: ситуація під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ 477 разів з артилерії та мінометів обстріляла позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".