9 атак росіян відбили ЗСУ біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Гранів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень.

Ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. З початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету «Іскандер-М» та 6 зенітних керованих ракет С-300.

ППО ЗСУ знищила 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.