9 атак россиян отбили ВСУ возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб

На Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов россиян подверглись Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гранов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 77 боевых столкновений.

Враг нанес 27 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. С начала суток российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, баллистическую ракету «Искандер-М» и 6 зенитных управляемых ракет С-300.

ПВО ВСУ уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.