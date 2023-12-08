9 атак россиян отбили ВСУ возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб
На Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов россиян подверглись Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гранов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 77 боевых столкновений.
Враг нанес 27 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. С начала суток российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, баллистическую ракету «Искандер-М» и 6 зенитных управляемых ракет С-300.
ПВО ВСУ уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, миномет, россияне, Харьковская область, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 19:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов россиян подверглись Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гранов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".