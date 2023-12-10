Молодий чоловік загинув у пожежі на Харківщині

Чоловік 1991 року народження загинув у селищі Лозовенька Ізюмського району.

Пожежа виникла о 17:28 9 грудня, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

” Горіла літня кухня на площі 20 кв. м. О 18:40 пожежу було локалізовано, о 19:30 ліквідовано”, – поінформували рятувальники.

Загинув господар будинку. За попередніми даними, причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Загалом за добу в Харківській області сталися три пожежі, жодна з них не була викликана ворожим обстрілом.