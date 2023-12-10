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Молодий чоловік загинув у пожежі на Харківщині

Події 07:56   10.12.2023
Оксана Горун
Молодий чоловік загинув у пожежі на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Чоловік 1991 року народження загинув у селищі Лозовенька Ізюмського району.

Пожежа виникла о 17:28 9 грудня, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

” Горіла літня кухня на площі 20 кв. м. О 18:40 пожежу було локалізовано, о 19:30 ліквідовано”, – поінформували рятувальники.

Загинув господар будинку. За попередніми даними, причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Загалом за добу в Харківській області сталися три пожежі, жодна з них не була викликана ворожим обстрілом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 07:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік 1991 року народження загинув у селищі Лозовенька Ізюмського району".