Молодий чоловік загинув у пожежі на Харківщині
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Чоловік 1991 року народження загинув у селищі Лозовенька Ізюмського району.
Пожежа виникла о 17:28 9 грудня, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
” Горіла літня кухня на площі 20 кв. м. О 18:40 пожежу було локалізовано, о 19:30 ліквідовано”, – поінформували рятувальники.
Загинув господар будинку. За попередніми даними, причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Загалом за добу в Харківській області сталися три пожежі, жодна з них не була викликана ворожим обстрілом.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, погиб, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік 1991 року народження загинув у селищі Лозовенька Ізюмського району".