«Скорая» и три автомобиля застряли в заносах в Харьковской области
За сутки спасателям Харьковщине четырежды приходилось помогать водителям на занесенных снегом дорогах. В одном из случаев проехать к пункту назначения не могла «скорая».
«Четыре раза спасателей привлекали для извлечения автомобилей с усложненных участков дорог в Изюмском, Богодуховском и Лозовском районах области. Автомобилями повышенной проходимости были изъяты из сугробов три автомобиля и одна карета скорой помощи», — привела статистику пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Циклон, принесший метель, а местами — ледяной дождь, зашел в Харьковскую область 8 декабря вечером. Наиболее существенные осадки выпали на юге области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, заносы, скорая, сніг;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасателям Харьковщине четырежды приходилось помогать водителям на занесенных снегом дорогах. В одном из случаев проехать к пункту назначения не могла «скорая»".