«Скорая» и три автомобиля застряли в заносах в Харьковской области

За сутки спасателям Харьковщине четырежды приходилось помогать водителям на занесенных снегом дорогах. В одном из случаев проехать к пункту назначения не могла «скорая».

«Четыре раза спасателей привлекали для извлечения автомобилей с усложненных участков дорог в Изюмском, Богодуховском и Лозовском районах области. Автомобилями повышенной проходимости были изъяты из сугробов три автомобиля и одна карета скорой помощи», — привела статистику пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Циклон, принесший метель, а местами — ледяной дождь, зашел в Харьковскую область 8 декабря вечером. Наиболее существенные осадки выпали на юге области.