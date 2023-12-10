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“Швидка” та три автомобілі застрягли в заметах у Харківській області

Події 08:04   10.12.2023
Оксана Горун
“Швидка” та три автомобілі застрягли в заметах у Харківській області

За добу рятувальникам Харківщини чотири рази доводилося приходити на допомогу водіям на занесених снігом дорогах. В одному випадку проїхати до пункту призначення не могла “швидка”.

“Чотири рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Ізюмському, Богодухівському та Лозівському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів три автомобілі та одну карету швидкої допомоги”, – навела статистику пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Циклон, який приніс хуртовину, а місцями – крижаний дощ, зайшов у Харківську область 8 грудня ввечері. Найбільші опади випали на півдні області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу рятувальникам Харківщини чотири рази доводилося приходити на допомогу водіям на занесених снігом дорогах. В одному випадку проїхати до пункту призначення не могла “швидка”".