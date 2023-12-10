“Швидка” та три автомобілі застрягли в заметах у Харківській області

За добу рятувальникам Харківщини чотири рази доводилося приходити на допомогу водіям на занесених снігом дорогах. В одному випадку проїхати до пункту призначення не могла “швидка”.

“Чотири рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Ізюмському, Богодухівському та Лозівському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів три автомобілі та одну карету швидкої допомоги”, – навела статистику пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Циклон, який приніс хуртовину, а місцями – крижаний дощ, зайшов у Харківську область 8 грудня ввечері. Найбільші опади випали на півдні області.