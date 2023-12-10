“Швидка” та три автомобілі застрягли в заметах у Харківській області
За добу рятувальникам Харківщини чотири рази доводилося приходити на допомогу водіям на занесених снігом дорогах. В одному випадку проїхати до пункту призначення не могла “швидка”.
“Чотири рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Ізюмському, Богодухівському та Лозівському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів три автомобілі та одну карету швидкої допомоги”, – навела статистику пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Циклон, який приніс хуртовину, а місцями – крижаний дощ, зайшов у Харківську область 8 грудня ввечері. Найбільші опади випали на півдні області.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу рятувальникам Харківщини чотири рази доводилося приходити на допомогу водіям на занесених снігом дорогах. В одному випадку проїхати до пункту призначення не могла “швидка”".