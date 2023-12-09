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Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області

Суспільство 21:25   09.12.2023
Оксана Якушко
Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 10 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По Харківській області:

Хмарна погода🌥.

Вночі невеликий сніг🌨.

Вдень невеликий сніг🌨, мокрий сніг🌨. Місцями ожеледь.

На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень від 4° морозу❄️ до 1º тепла.

 

По Харкову

Вночі невеликий сніг.🌨

Вдень невеликий сніг, мокрий сніг.🌨

На дорогах ожеледиця.💧❄️

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 3 – 5° морозу❄️, вдень 1 – 3º морозу❄️

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 21:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".