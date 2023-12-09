Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 10 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По Харківській області:
Хмарна погода🌥.
Вночі невеликий сніг🌨.
Вдень невеликий сніг🌨, мокрий сніг🌨. Місцями ожеледь.
На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень від 4° морозу❄️ до 1º тепла.
По Харкову
Вночі невеликий сніг.🌨
Вдень невеликий сніг, мокрий сніг.🌨
На дорогах ожеледиця.💧❄️
Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 3 – 5° морозу❄️, вдень 1 – 3º морозу❄️
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гололед, метеопрогноз, мокрый снег, непогода, погода, прогноз погоды, сніг, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 21:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".