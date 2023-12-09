Через негоду. Під Харковом сталася ДТП, обох водіїв ушпиталили
ДТП сталася у селищі Васищеве Харківського району, повідомили у Нацполіції.
Автівки «Hyundai» і «Toyota Camry» зіткнулися близько 12:00. Внаслідок аварії двох автомобілів до лікарні Харкова доставили обох водіїв.
Попередньо встановлено, що причиною аварії стали погодні умови. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 20:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася у селищі Васищеве Харківського району, повідомили у Нацполіції.".