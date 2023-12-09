Через негоду. Під Харковом сталася ДТП, обох водіїв ушпиталили

ДТП сталася у селищі Васищеве Харківського району, повідомили у Нацполіції.

Автівки «Hyundai» і «Toyota Camry» зіткнулися близько 12:00. Внаслідок аварії двох автомобілів до лікарні Харкова доставили обох водіїв.

Попередньо встановлено, що причиною аварії стали погодні умови. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.