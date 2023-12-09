Из-за непогоды. Под Харьковом произошло ДТП, двоих водителей госпитализировали

ДТП произошло в поселке Васищево Харьковского района, сообщили в Нацполиции.

Автомобили Hyundai и Toyota Camry столкнулись около 12:00. В результате аварии двух автомобилей в больницу Харькова доставили обоих водителей.

Предварительно установлено, что причиной аварии стали погодные условия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.