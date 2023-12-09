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Из-за непогоды. Под Харьковом произошло ДТП, двоих водителей госпитализировали

Происшествия 20:08   09.12.2023
Оксана Якушко
Из-за непогоды. Под Харьковом произошло ДТП, двоих водителей госпитализировали

ДТП произошло в поселке Васищево Харьковского района, сообщили в Нацполиции.

Автомобили Hyundai и Toyota Camry столкнулись около 12:00. В результате аварии двух автомобилей в больницу Харькова доставили обоих водителей.

Предварительно установлено, что причиной аварии стали погодные условия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 20:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло в поселке Васищево Харьковского района, сообщили в Нацполиции.".