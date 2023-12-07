ДТП с шестью погибшими на Харьковщине: как произошло столкновение (видео)

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности масштабного смертельного ДТП в Изюмском районе.

«По предварительной информации, примерно в 7:00 произошло ДТП. Предварительно, авто «TATRA» двигалось из Харькова в сторону города Изюм, по встречному направлению двигались микроавтобус «Nissan Primastar» и автомобиль «Mitsubishi». Столкновение автомобилей произошло на полосе движения в сторону города Харькова. На месте погибли 6 человек: водитель и 5 пассажира авто «Nissan Primastar», — рассказал старший следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного облуправления Нацполиции.

Напомним, возле села Новопавловка столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли 6 человек, 5 – пострадали, сообщали утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Уголовное дело открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения, отмечали в облуправлении Нацполиции. В пресс-службе ХОВА сообщили, что в результате ДТП травмы получили мужчины 33-х, 53-х, 54-х лет. Все в тяжелом состоянии – закрытые ЧМТ, переломы конечностей и ребер.