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ДТП с шестью погибшими на Харьковщине: как произошло столкновение (видео)

Происшествия 16:10   07.12.2023
Виктория Яковенко
ДТП с шестью погибшими на Харьковщине: как произошло столкновение (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности масштабного смертельного ДТП в Изюмском районе.

«По предварительной информации, примерно в 7:00 произошло ДТП. Предварительно, авто «TATRA» двигалось из Харькова в сторону города Изюм, по встречному направлению двигались микроавтобус «Nissan Primastar» и автомобиль «Mitsubishi». Столкновение автомобилей произошло на полосе движения в сторону города Харькова. На месте погибли 6 человек: водитель и  5 пассажира авто «Nissan Primastar», — рассказал старший следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного облуправления Нацполиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, возле села Новопавловка столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли 6 человек, 5 – пострадали, сообщали утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Уголовное дело открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения, отмечали в облуправлении Нацполиции. В пресс-службе ХОВА сообщили, что в результате ДТП травмы получили мужчины 33-х, 53-х, 54-х лет. Все в тяжелом состоянии – закрытые ЧМТ, переломы конечностей и ребер.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 16:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности масштабного смертельного ДТП в Изюмском районе.".