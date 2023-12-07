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Шесть человек погибли в ДТП на Харьковщине, еще пятеро травмированы (фото)

Происшествия 09:33   07.12.2023
Оксана Горун
Шесть человек погибли в ДТП на Харьковщине, еще пятеро травмированы (фото)

Масштабное смертельное ДТП случилось в Изюмском районе на Харьковщине.

Возле села Новопавловка столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

«В результате ДТП погибли шесть человек, еще пять получили травмы», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели с помощью специнструмента вырезали тела погибших из автомобилей. Все пострадавшие — в больнице. Причины происшествия устанавливают следователи.

ДТП на Харьковщине 7 декабря 2023

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 09:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабное смертельное ДТП случилось в Изюмском районе на Харьковщине".