Шесть человек погибли в ДТП на Харьковщине, еще пятеро травмированы (фото)

Масштабное смертельное ДТП случилось в Изюмском районе на Харьковщине.

Возле села Новопавловка столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

«В результате ДТП погибли шесть человек, еще пять получили травмы», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели с помощью специнструмента вырезали тела погибших из автомобилей. Все пострадавшие — в больнице. Причины происшествия устанавливают следователи.