Шесть человек погибли в ДТП на Харьковщине, еще пятеро травмированы (фото)
Масштабное смертельное ДТП случилось в Изюмском районе на Харьковщине.
Возле села Новопавловка столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.
«В результате ДТП погибли шесть человек, еще пять получили травмы», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели с помощью специнструмента вырезали тела погибших из автомобилей. Все пострадавшие — в больнице. Причины происшествия устанавливают следователи.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабное смертельное ДТП случилось в Изюмском районе на Харьковщине".