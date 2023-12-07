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Шестеро людей загинули в ДТП на Харківщині, ще п’ятеро травмовані (фото)

Події 09:33   07.12.2023
Оксана Горун
Шестеро людей загинули в ДТП на Харківщині, ще п’ятеро травмовані (фото)

Масштабна смертельна ДТП сталася в Ізюмському районі Харківщини.

Біля села Новопавлівка зіткнулися три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

“Внаслідок ДТП загинуло шестеро людей, ще п’ять отримали травми”, — повідомила пресслужба ДСНС України.

Рятувальники за допомогою спецінструменту вирізали тіла загиблих з автомобілів. Усі постраждалі – у лікарні. Причини події встановлюють слідчі.

ДТП на Харківщині 7 грудня 2023

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 09:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабна смертельна ДТП сталася в Ізюмському районі Харківщини".