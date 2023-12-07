Шестеро людей загинули в ДТП на Харківщині, ще п’ятеро травмовані (фото)
Масштабна смертельна ДТП сталася в Ізюмському районі Харківщини.
Біля села Новопавлівка зіткнулися три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка.
“Внаслідок ДТП загинуло шестеро людей, ще п’ять отримали травми”, — повідомила пресслужба ДСНС України.
Рятувальники за допомогою спецінструменту вирізали тіла загиблих з автомобілів. Усі постраждалі – у лікарні. Причини події встановлюють слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабна смертельна ДТП сталася в Ізюмському районі Харківщини".