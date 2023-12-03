Автобус врізався в блоки під Харковом: стан дітей, що говорить водій

Водій рейсового автобуса Merceds-benz, який увечері 1 грудня перевозив дитячу баскетбольну команду та поблизу селища Коротич Харківської області не впорався з керуванням та врізався в бетонні блоки, пояснив, що його засліпив фарами зустрічний автомобіль.

Аварія сталася близько 19:40 на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. У салоні перебували 49 дітей у супроводі тренера та батьків. Вони поверталися із Полтави до Харкова, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Мати одного зі спортсменів отримала садна обличчя, а хлопчику та дівчинці надали медичну допомогу на місці. Стан усіх дітей задовільний, до лікарні їх не доправляли.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. Обставини ДТП встановлюються.

Раніше в облуправлінні Нацполіції повідомляли, що дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом «Полтава — Харків». Біля селища Коротич водій не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки. У салоні було 52 пасажири. Постраждали двоє дітей 12 та 9 років, а також 51-річна мама спортсмена. Жінку ушпиталили.