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Автобус врізався в блоки під Харковом: стан дітей, що говорить водій

Події 12:49   03.12.2023
Олена Нагорна
Автобус врізався в блоки під Харковом: стан дітей, що говорить водій

Водій рейсового автобуса Merceds-benz, який увечері 1 грудня перевозив дитячу баскетбольну команду та поблизу селища Коротич Харківської області не впорався з керуванням та врізався в бетонні блоки, пояснив, що його засліпив фарами зустрічний автомобіль.

Аварія сталася близько 19:40 на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. У салоні перебували 49 дітей у супроводі тренера та батьків. Вони поверталися із Полтави до Харкова, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Мати одного зі спортсменів отримала садна обличчя, а хлопчику та дівчинці надали медичну допомогу на місці. Стан усіх дітей задовільний, до лікарні їх не доправляли.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. Обставини ДТП встановлюються.

Раніше в облуправлінні Нацполіції повідомляли, що дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом «Полтава — Харків». Біля селища Коротич водій не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки. У салоні було 52 пасажири. Постраждали двоє дітей 12 та 9 років, а також 51-річна мама спортсмена. Жінку ушпиталили.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 12:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водій рейсового автобуса Merceds-benz, який увечері 1 грудня перевозив дитячу баскетбольну команду та поблизу селища Коротич Харківської області не впорався з керуванням та врізався в бетонні блоки, пояснив, що його засліпив фарами зустрічний автомобіль.".