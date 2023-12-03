Автобус врізався в блоки під Харковом: стан дітей, що говорить водій
Водій рейсового автобуса Merceds-benz, який увечері 1 грудня перевозив дитячу баскетбольну команду та поблизу селища Коротич Харківської області не впорався з керуванням та врізався в бетонні блоки, пояснив, що його засліпив фарами зустрічний автомобіль.
Аварія сталася близько 19:40 на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. У салоні перебували 49 дітей у супроводі тренера та батьків. Вони поверталися із Полтави до Харкова, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Мати одного зі спортсменів отримала садна обличчя, а хлопчику та дівчинці надали медичну допомогу на місці. Стан усіх дітей задовільний, до лікарні їх не доправляли.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. Обставини ДТП встановлюються.
Раніше в облуправлінні Нацполіції повідомляли, що дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом «Полтава — Харків». Біля селища Коротич водій не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки. У салоні було 52 пасажири. Постраждали двоє дітей 12 та 9 років, а також 51-річна мама спортсмена. Жінку ушпиталили.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авария, автобус, ДТП, коротич, поліція, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Автобус врізався в блоки під Харковом: стан дітей, що говорить водій»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 12:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водій рейсового автобуса Merceds-benz, який увечері 1 грудня перевозив дитячу баскетбольну команду та поблизу селища Коротич Харківської області не впорався з керуванням та врізався в бетонні блоки, пояснив, що його засліпив фарами зустрічний автомобіль.".