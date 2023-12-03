Автобус врезался в блоки под Харьковом: состояние детей, что говорит водитель

Водитель рейсового автобуса Merceds-benz, который вечером 1 декабря перевозил детскую баскетбольную команду и вблизи поселка Коротич Харьковской области не справился с управлением и врезался в бетонные блоки, пояснил, что его ослепил фарами встречный автомобиль.

Авария произошла около 19:40 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». В салоне находились 49 детей в сопровождении тренера и родителей. Они возвращались из Полтавы в Харьков, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мать одного из спортсменов получила ссадины лица, а мальчику и девочке оказали медицинскую помощь на месте. Состояние всех детей удовлетворительное, в больницу их не доставляли.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в облуправлении Нацполиции сообщали, что детская баскетбольная команда возвращалась с соревнований на автобусе «Полтава — Харьков». Возле поселка Коротич водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. В салоне было 52 пассажира. Пострадали двое детей 12 и 9 лет, а также 51-летняя мама спортсмена. Женщину госпитализировали.