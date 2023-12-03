Автобус врезался в блоки под Харьковом: состояние детей, что говорит водитель
Водитель рейсового автобуса Merceds-benz, который вечером 1 декабря перевозил детскую баскетбольную команду и вблизи поселка Коротич Харьковской области не справился с управлением и врезался в бетонные блоки, пояснил, что его ослепил фарами встречный автомобиль.
Авария произошла около 19:40 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». В салоне находились 49 детей в сопровождении тренера и родителей. Они возвращались из Полтавы в Харьков, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мать одного из спортсменов получила ссадины лица, а мальчику и девочке оказали медицинскую помощь на месте. Состояние всех детей удовлетворительное, в больницу их не доставляли.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в облуправлении Нацполиции сообщали, что детская баскетбольная команда возвращалась с соревнований на автобусе «Полтава — Харьков». Возле поселка Коротич водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. В салоне было 52 пассажира. Пострадали двое детей 12 и 9 лет, а также 51-летняя мама спортсмена. Женщину госпитализировали.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, автобус, ДТП, коротич, полиция, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Автобус врезался в блоки под Харьковом: состояние детей, что говорит водитель»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 12:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВВодитель рейсового автобуса Merceds-benz, который вечером 1 декабря перевозил детскую баскетбольную команду и вблизи поселка Коротич Харьковской области не справился с управлением и врезался в бетонные блоки, пояснил, что его ослепил фарами встречный автомобиль.".