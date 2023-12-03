Автобус с детской командой врезался в блоки под Харьковом: трое пострадавших

Двое детей и женщина пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером 1 декабря на трассе вблизи поселка Коротич Харьковского района. Детская баскетбольная команда возвращалась с соревнований на автобусе «Полтава — Харьков».

В салоне автобуса находились 52 пассажира: дети, тренер и мать одного из юных спортсменов. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадали двое детей 12 и 9 лет, а также 51-летняя мама спортсмена. Женщину госпитализировали, а детей в больницу не доставляли.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 32 ДТП, в которых получили травмы 19 человек.