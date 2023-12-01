В Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
30 ноября около 22:30 на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе произошло смертельное ДТП.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 58-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito» совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть не на пешеходном переходе.
В результате полученных телесных повреждений женщина погибла на месте. На вид ей 40-45 лет. Полиция устанавливает личность погибшей.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, микроавтобус, пешеход, полиция, смерть, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 ноября около 22:30 на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе произошло смертельное ДТП.".