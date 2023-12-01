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ДТП на окружной под Харьковом: водителей деблокировали спасатели

Происшествия 11:56   01.12.2023
Оксана Горун
ДТП на окружной под Харьковом: водителей деблокировали спасатели

Из-за непогоды на Харьковщине происходят ДТП. В ГСЧС сообщили о двух авариях: под Харьковом и в Лозовой.

ДТП с участием двух легковушек случилось на окружной.

«В районе экопарка возле с. Лесное Малоданиловской громады столкнулись «ВАЗ 2110» и «Renault Simbol». Спасатели 27-й части применили гидравлический инструмент, чтобы срезать водительскую дверь и достать пострадавшего», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второе подобное ДТП случилось в Лозовой — на ул. Слобожанской.

«Там столкнулись две легковушки: «Chery QQ» и «ВАЗ 21012″. В последнем был заблокирован водитель, 1989 года рождения. Спасатели 24-й части ГСЧС с помощью гидравлических ножниц помогли открыть переднюю дверь и достали пострадавшего водителя из машины», — проинформировали в ГСЧС.

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Все пострадавшие в авариях — в больницах. В причинах ДТП разбирается полиция.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 11:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за непогоды на Харьковщине происходят ДТП. В ГСЧС сообщили о двух авариях: под Харьковом и в Лозовой".