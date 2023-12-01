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ДТП на окружній під Харковом: водіїв деблокували рятувальники

Події 11:56   01.12.2023
Оксана Горун
ДТП на окружній під Харковом: водіїв деблокували рятувальники

Через негоду на Харківщині трапляються ДТП. У ДСНС повідомили про дві аварії: під Харковом та в Лозовій.

ДТП за участю двох легковиків сталося на окружній.

“У районі екопарку, що біля с. Лісне Малоданилівської громади, зіткнулись “ВАЗ-2110” та “Renault Simbol”. Рятувальники 27-ї частини застосували гідравлічний інструмент, аби зрізати водійські двері та дістати постраждалого”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України.

Друга подібна ДТП сталася в Лозовій – на вул. Слобожанській.

“Там зіштовхнулись два легковики: “Chery QQ” та “ВАЗ 21012″. В останньому був заблокований водій, 1989 року народження. Рятувальники 24-ї частини ДСНС за допомогою гідравлічних ножиць допомогли відчинити передні двері та дістали постраждалого водія з машини”, — поінформували в ДСНС.

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Усі постраждалі в аваріях – у лікарнях. У причинах ДТП розбирається поліція.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через негоду на Харківщині трапляються ДТП. У ДСНС повідомили про дві аварії: під Харковом та в Лозовій".