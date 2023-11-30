Збив пішохода й врізався у дерево: у Харкові – дві ДТП з постраждалими (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Вчора, 29 листопада, ввечері у Харкові сталося дві ДТП, де постраждали люди.
Близько 17:30 на Мереф’янському шосе в Основ’янському районі водій авто «Daewoo Lanos» збив пішохода. 69-річний чоловік отримав незначні тілесні ушкодження, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі всі обставини аварії встановлюються.
Також близько 20:30 на проспекті Перемоги водій «Lexus RX» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіштовхнувся з деревом. Травми отримали водій та пасажир 24 і 20 років, додали поліцейські.
Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Читайте також: Бійці ЗСУ лагодили автівку. Нові подробиці смертельної ДТП на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: водитель, дерево, ДТП, пешеход, поліція, пострадашие, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Збив пішохода й врізався у дерево: у Харкові – дві ДТП з постраждалими (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 29 листопада, ввечері у Харкові сталося дві ДТП, де постраждали люди.".