Збив пішохода й врізався у дерево: у Харкові – дві ДТП з постраждалими (фото)

Вчора, 29 листопада, ввечері у Харкові сталося дві ДТП, де постраждали люди.

Близько 17:30 на Мереф’янському шосе в Основ’янському районі водій авто «Daewoo Lanos» збив пішохода. 69-річний чоловік отримав незначні тілесні ушкодження, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі всі обставини аварії встановлюються.

Також близько 20:30 на проспекті Перемоги водій «Lexus RX» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіштовхнувся з деревом. Травми отримали водій та пасажир 24 і 20 років, додали поліцейські.

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.