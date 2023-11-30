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Збив пішохода й врізався у дерево: у Харкові – дві ДТП з постраждалими (фото)

Події 13:23   30.11.2023
Вікторія Яковенко
Збив пішохода й врізався у дерево: у Харкові – дві ДТП з постраждалими (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Вчора, 29 листопада, ввечері у Харкові сталося дві ДТП, де постраждали люди.

Близько 17:30 на Мереф’янському шосе в Основ’янському районі водій авто «Daewoo Lanos» збив пішохода. 69-річний чоловік отримав незначні тілесні ушкодження, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі всі обставини аварії встановлюються.

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Фото: ГУНП в Харківській області

Також близько 20:30 на проспекті Перемоги водій «Lexus RX» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіштовхнувся з деревом. Травми отримали водій та пасажир 24 і 20 років, додали поліцейські.

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 29 листопада, ввечері у Харкові сталося дві ДТП, де постраждали люди.".