Сбил пешехода и врезался в дерево: в Харькове – два ДТП с пострадавшими (фото)

Вчера, 29 ноября, вечером в Харькове произошло два ДТП, где пострадали люди.

Около 17:30 на Мерефянском шоссе в Основянском районе водитель авто «Daewoo Lanos» сбил пешехода. 69-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Также около 20:30 на проспекте Победы водитель «Lexus RX» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево. Травмы получили водитель и пассажир 24 и 20 лет, добавили полицейские.

Ведомости по этому факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.