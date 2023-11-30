Сбил пешехода и врезался в дерево: в Харькове – два ДТП с пострадавшими (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Вчера, 29 ноября, вечером в Харькове произошло два ДТП, где пострадали люди.
Около 17:30 на Мерефянском шоссе в Основянском районе водитель авто «Daewoo Lanos» сбил пешехода. 69-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Также около 20:30 на проспекте Победы водитель «Lexus RX» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево. Травмы получили водитель и пассажир 24 и 20 лет, добавили полицейские.
Ведомости по этому факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 29 ноября, вечером в Харькове произошло два ДТП, где пострадали люди.".