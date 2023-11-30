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Сбил пешехода и врезался в дерево: в Харькове – два ДТП с пострадавшими (фото)

Происшествия 13:23   30.11.2023
Виктория Яковенко
Сбил пешехода и врезался в дерево: в Харькове – два ДТП с пострадавшими (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Вчера, 29 ноября, вечером в Харькове произошло два ДТП, где пострадали люди.

Около 17:30 на Мерефянском шоссе в Основянском районе водитель авто «Daewoo Lanos» сбил пешехода. 69-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Также около 20:30 на проспекте Победы водитель «Lexus RX» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево. Травмы получили водитель и пассажир 24 и 20 лет, добавили полицейские.

Ведомости по этому факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 29 ноября, вечером в Харькове произошло два ДТП, где пострадали люди.".