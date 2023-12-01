У Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода (фото)

30 листопада близько 22:30 на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі сталася смертельна ДТП.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 58-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом.

В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці. На вигляд їй 40-45 років. Наразі поліція встановлює особу загиблої.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.