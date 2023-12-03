Автобус із дитячою командою врізався в блоки під Харковом: троє постраждалих
Двоє дітей та жінка постраждали внаслідок ДТП, що сталася увечері 1 грудня на трасі поблизу селища Коротич Харківського району. Дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом “Полтава – Харків”.
У салоні автобуса перебували 52 пасажири: діти, тренер та мати одного з юних спортсменів. Водій не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Постраждали двоє дітей 12 та 9 років, а також 51-річна мама спортсмена. Жінку ушпиталили, а дітей до лікарні не доправляли.
Обставини аварії встановлюються.
Минулої доби на території Харківщини сталося 32 ДТП, в яких отримали травми 19 осіб.
Читайте також: У Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авария, автобус, баскетбол, дети, ДТП, команда, коротич, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Автобус із дитячою командою врізався в блоки під Харковом: троє постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 10:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дітей та жінка постраждали внаслідок ДТП, що сталася увечері 1 грудня на трасі поблизу селища Коротич Харківського району. Дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом “Полтава – Харків”.".