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Автобус із дитячою командою врізався в блоки під Харковом: троє постраждалих

Події 10:25   03.12.2023
Олена Нагорна
Автобус із дитячою командою врізався в блоки під Харковом: троє постраждалих

Двоє дітей та жінка постраждали внаслідок ДТП, що сталася увечері 1 грудня на трасі поблизу селища Коротич Харківського району. Дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом “Полтава – Харків”.

У салоні автобуса перебували 52 пасажири: діти, тренер та мати одного з юних спортсменів. Водій не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Постраждали двоє дітей 12 та 9 років, а також 51-річна мама спортсмена. Жінку ушпиталили, а дітей до лікарні не доправляли.

Обставини аварії встановлюються.

Минулої доби на території Харківщини сталося 32 ДТП, в яких отримали травми 19 осіб.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 10:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дітей та жінка постраждали внаслідок ДТП, що сталася увечері 1 грудня на трасі поблизу селища Коротич Харківського району. Дитяча баскетбольна команда поверталася зі змагань автобусом “Полтава – Харків”.".