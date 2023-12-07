ДТП с шестью погибшими на Харьковщине: полиция сообщила подробности

В Изюмском районе на Харьковщине столкнулись «Nissan Primastar», грузовик «TATRA» и «Mitsubishi». В ДТП погибли шесть человек, еще пять травмированы.

«Авария произошла утром 07 декабря на трассе недалеко от села Новопавловка Изюмского района», — сообщили в полиции.

Сейчас полицейские осматривают место происшествия.

Уголовное дело открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения.

«Все обстоятельства ДТП устанавливаются», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.