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ДТП с шестью погибшими на Харьковщине: полиция сообщила подробности

Происшествия 10:31   07.12.2023
Оксана Горун
ДТП с шестью погибшими на Харьковщине: полиция сообщила подробности

В Изюмском районе на Харьковщине столкнулись «Nissan Primastar», грузовик «TATRA» и «Mitsubishi». В ДТП погибли шесть человек, еще пять травмированы.

«Авария произошла утром 07 декабря на трассе недалеко от села Новопавловка Изюмского района», — сообщили в полиции.

Сейчас полицейские осматривают место происшествия.

Уголовное дело открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения.

«Все обстоятельства ДТП устанавливаются», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе на Харьковщине столкнулись «Nissan Primastar», грузовик «TATRA» и «Mitsubishi». В ДТП погибли шесть человек, еще пять травмированы".