ДТП с шестью погибшими на Харьковщине: полиция сообщила подробности
В Изюмском районе на Харьковщине столкнулись «Nissan Primastar», грузовик «TATRA» и «Mitsubishi». В ДТП погибли шесть человек, еще пять травмированы.
«Авария произошла утром 07 декабря на трассе недалеко от села Новопавловка Изюмского района», — сообщили в полиции.
Сейчас полицейские осматривают место происшествия.
Уголовное дело открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения.
«Все обстоятельства ДТП устанавливаются», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе на Харьковщине столкнулись «Nissan Primastar», грузовик «TATRA» и «Mitsubishi». В ДТП погибли шесть человек, еще пять травмированы".