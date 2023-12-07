ДТП із шістьма загиблими на Харківщині: поліція повідомила подробиці

В Ізюмському районі на Харківщині зіткнулися “Nissan Primastar”, вантажівка “TATRA” та “Mitsubishi”. У ДТП загинули шестеро людей, ще п’ятьох травмовано.

“Аварія сталася вранці 07 грудня на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району”, – повідомили в поліції.

Наразі поліціянти оглядають місце події.

Кримінальну справу відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху.

“Усі обставини ДТП встановлюються”, – зазначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.