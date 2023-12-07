ДТП із шістьма загиблими на Харківщині: поліція повідомила подробиці
В Ізюмському районі на Харківщині зіткнулися “Nissan Primastar”, вантажівка “TATRA” та “Mitsubishi”. У ДТП загинули шестеро людей, ще п’ятьох травмовано.
“Аварія сталася вранці 07 грудня на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району”, – повідомили в поліції.
Наразі поліціянти оглядають місце події.
Кримінальну справу відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху.
“Усі обставини ДТП встановлюються”, – зазначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, новини Харкова, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі на Харківщині зіткнулися “Nissan Primastar”, вантажівка “TATRA” та “Mitsubishi”. У ДТП загинули шестеро людей, ще п’ятьох травмовано".