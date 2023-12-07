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ДТП із шістьма загиблими на Харківщині: поліція повідомила подробиці

Події 10:31   07.12.2023
Оксана Горун
ДТП із шістьма загиблими на Харківщині: поліція повідомила подробиці

В Ізюмському районі на Харківщині зіткнулися “Nissan Primastar”, вантажівка “TATRA” та “Mitsubishi”. У ДТП загинули шестеро людей, ще п’ятьох травмовано.

“Аварія сталася вранці 07 грудня на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району”, – повідомили в поліції.

Наразі поліціянти оглядають місце події.

Кримінальну справу відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху.

“Усі обставини ДТП встановлюються”, – зазначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 10:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі на Харківщині зіткнулися “Nissan Primastar”, вантажівка “TATRA” та “Mitsubishi”. У ДТП загинули шестеро людей, ще п’ятьох травмовано".