ДТП з шістьма загиблими на Харківщині: як сталося зіткнення – поліція (відео)

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці масштабної смертельної ДТП в Ізюмському районі.

«За попередньою інформацією, приблизно о 7:00 сталася ДТП. Попередньо, авто «TATRA» рухався з Харкова у бік міста Ізюм, у зустрічному напрямку рухалися мікроавтобус «Nissan Primastar» та автомобіль «Mitsubishi». Зіткнення автівок сталося на смузі руху у бік міста Харків. На місці загинули шість людей: водій та його 5 пасажири «Nissan Primastar», – розповів старший слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого облуправління Нацполіції.

Нагадаємо, біля села Новопавлівка зіткнулися три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинули 6 людей, 5 – постраждали, повідомляли вранці у ГУ ДСНС в Харківській області. Кримінальну справу відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху, зазначали в облуправлінні Нацполіції. У пресслужбі ХОВА повідомили, що внаслідок ДТП травми отримали чоловіки 33-х, 53-х, 54-х років. Усі у важкому стані – закриті ЧМТ, переломи кінцівок та ребер.