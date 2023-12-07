ДТП з шістьма загиблими на Харківщині: як сталося зіткнення – поліція (відео)
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці масштабної смертельної ДТП в Ізюмському районі.
«За попередньою інформацією, приблизно о 7:00 сталася ДТП. Попередньо, авто «TATRA» рухався з Харкова у бік міста Ізюм, у зустрічному напрямку рухалися мікроавтобус «Nissan Primastar» та автомобіль «Mitsubishi». Зіткнення автівок сталося на смузі руху у бік міста Харків. На місці загинули шість людей: водій та його 5 пасажири «Nissan Primastar», – розповів старший слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого облуправління Нацполіції.
Нагадаємо, біля села Новопавлівка зіткнулися три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинули 6 людей, 5 – постраждали, повідомляли вранці у ГУ ДСНС в Харківській області. Кримінальну справу відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху, зазначали в облуправлінні Нацполіції. У пресслужбі ХОВА повідомили, що внаслідок ДТП травми отримали чоловіки 33-х, 53-х, 54-х років. Усі у важкому стані – закриті ЧМТ, переломи кінцівок та ребер.
- Категорії: Події, Харків; Теги: гунп, ДТП, дтп на Григоренко, погибли, поліція, пострадали, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 16:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці масштабної смертельної ДТП в Ізюмському районі.".