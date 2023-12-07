Масштабна смертельна ДТП на Харківщині: у якому стані постраждалі – ХОВА

Внаслідок аварії в Ізюмському районі, де загинули 6 людей, постраждали троє.

Травми отримали чоловіки 33-х, 53-х, 54-х років, повідомили у пресслужбі ХОВА.

«Вони доставлені у медичний заклад Харкова у важкому стані – закриті ЧМТ, переломи кінцівок та ребер. Наразі медики надають усю необхідну допомогу», – додали в ХОВА.

Нагадаємо, біля села Новопавлівка зіткнулися три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинули 6 людей, 5 – постраждали, повідомляли вранці у ГУ ДСНС в Харківській області. Кримінальну справу відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху, зазначали в облуправлінні Нацполції.