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Масштабна смертельна ДТП на Харківщині: у якому стані постраждалі – ХОВА

Події 11:25   07.12.2023
Вікторія Яковенко
Масштабна смертельна ДТП на Харківщині: у якому стані постраждалі – ХОВА

Внаслідок аварії в Ізюмському районі, де загинули 6 людей, постраждали троє.

Травми отримали чоловіки 33-х, 53-х, 54-х років, повідомили у пресслужбі ХОВА.

«Вони доставлені у медичний заклад Харкова у важкому стані – закриті ЧМТ, переломи кінцівок та ребер. Наразі медики надають усю необхідну допомогу», – додали в ХОВА.

Нагадаємо, біля села Новопавлівка зіткнулися три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинули 6 людей, 5 – постраждали, повідомляли вранці у ГУ ДСНС в Харківській області. Кримінальну справу відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху, зазначали в облуправлінні Нацполції.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 11:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок аварії в Ізюмському районі, де загинули 6 людей, постраждали троє.".