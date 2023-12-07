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Масштабное смертельное ДТП на Харьковщине: в каком состоянии пострадавшие

Происшествия 11:25   07.12.2023
Виктория Яковенко
Масштабное смертельное ДТП на Харьковщине: в каком состоянии пострадавшие

В результате аварии в Изюмском районе, где погибли шесть человек, пострадали трое.

Травмы получили мужчины 33-х, 53-х, 54-х годов, сообщили в прес-службе ХОВА.

«Они доставлены в медицинское учреждение Харькова в тяжелом состоянии – закрыты ЧМТ, переломы конечностей и ребер. Медики оказывают всю необходимую помощь», — добавили в ХОВА.

Напомним, возле села Новопавловка столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли 6 человек, 5 – пострадали, сообщали утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Уголовное дело открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения, отмечали в облуправлении Нацполции.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате аварии в Изюмском районе, где погибли шесть человек, пострадали трое.".