Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 10 декабря в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 10 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По Харьковской области:
Облачная погода 🌥.
Ночью небольшой снег.
Днем небольшой снег, мокрый снег. Местами гололед.
На дорогах гололед 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 2 — 7° мороза❄️, днем от 4° мороза❄️ до 1º тепла.
По Харькову:
Ночью небольшой снег.
Днем небольшой снег, мокрый снег. 🌨
На дорогах гололед.💧❄️
Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 3 — 5° мороза❄️, днем 1 — 3° мороза❄️
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, метеопрогноз, мокрый снег, непогода, погода, прогноз погоды, сніг, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 21:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".