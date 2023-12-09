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Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 10 декабря в Харькове и области

Общество 21:25   09.12.2023
Оксана Якушко
Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 10 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 10 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харьковской области:

Облачная погода 🌥.
Ночью небольшой снег.
Днем небольшой снег, мокрый снег. Местами гололед.
На дорогах гололед 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 2 — 7° мороза❄️, днем от 4° мороза❄️ до 1º тепла.

По Харькову:

Ночью небольшой снег.
Днем небольшой снег, мокрый снег. 🌨
На дорогах гололед.💧❄️
Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 3 — 5° мороза❄️, днем 1 — 3° мороза❄️

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 21:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".