Обсуждали действия врага: глава ГПСУ съездил на границу с РФ на Харьковщине

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил передовые позиции пограничников в Харьковской области на границе с врагом.

«Дейнеко заслушал руководителей подразделений по поводу действий врага и противодействия враждебным ДРГ на государственной границе, и пообщался с бойцами. Ключевыми вопросами были обеспеченность вооружением, боеприпасами, транспортом и средствами РЭБ», — сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Также Дейнеко наградил государственными и ведомственными наградами лучших военнослужащих.

Отмечается, что глава ГПСУ также посетил позиции пограничников на Лиманском направлении.