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Обсуждали действия врага: глава ГПСУ съездил на границу с РФ на Харьковщине

Общество 14:53   11.12.2023
Виктория Яковенко
Обсуждали действия врага: глава ГПСУ съездил на границу с РФ на Харьковщине

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил передовые позиции пограничников в Харьковской области на границе с врагом.

«Дейнеко заслушал руководителей подразделений по поводу действий врага и противодействия враждебным ДРГ на государственной границе, и пообщался с бойцами. Ключевыми вопросами были обеспеченность вооружением, боеприпасами, транспортом и средствами РЭБ», — сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Также Дейнеко наградил государственными и ведомственными наградами лучших военнослужащих.

Отмечается, что глава ГПСУ также посетил позиции пограничников на Лиманском направлении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 14:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил передовые позиции пограничников в Харьковской области на границе с врагом.".