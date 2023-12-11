Обсуждали действия врага: глава ГПСУ съездил на границу с РФ на Харьковщине
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил передовые позиции пограничников в Харьковской области на границе с врагом.
«Дейнеко заслушал руководителей подразделений по поводу действий врага и противодействия враждебным ДРГ на государственной границе, и пообщался с бойцами. Ключевыми вопросами были обеспеченность вооружением, боеприпасами, транспортом и средствами РЭБ», — сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Также Дейнеко наградил государственными и ведомственными наградами лучших военнослужащих.
Отмечается, что глава ГПСУ также посетил позиции пограничников на Лиманском направлении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, гпсу, граница, действия, дрг, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил передовые позиции пограничников в Харьковской области на границе с врагом.".