Обговорювали дії ворога: голова ДПСУ з’їздив на кордон з РФ на Харківщині
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав передові позиції прикордонників в Харківській області на кордоні з ворогом.
«Дейнеко заслухав керівників підрозділів щодо дій ворога та протидії ворожим ДРГ на державному кордоні та поспілкувався з бійцями. Ключовими питаннями були: забезпеченість озброєнням, боєприпасами, транспортом та засобами РЕБ», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Також Дейнеко нагородив державними нагородами та відомчими відзнаками кращих військовослужбовців.
Зазначається, що голова ДПСУ також відвідав позиції прикордонників на Лиманському напрямку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, гпсу, граница, действия, дрг, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав передові позиції прикордонників в Харківській області на кордоні з ворогом.".