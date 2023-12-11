Обговорювали дії ворога: голова ДПСУ з’їздив на кордон з РФ на Харківщині

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав передові позиції прикордонників в Харківській області на кордоні з ворогом.

«Дейнеко заслухав керівників підрозділів щодо дій ворога та протидії ворожим ДРГ на державному кордоні та поспілкувався з бійцями. Ключовими питаннями були: забезпеченість озброєнням, боєприпасами, транспортом та засобами РЕБ», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Також Дейнеко нагородив державними нагородами та відомчими відзнаками кращих військовослужбовців.

Зазначається, що голова ДПСУ також відвідав позиції прикордонників на Лиманському напрямку.