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Обговорювали дії ворога: голова ДПСУ з’їздив на кордон з РФ на Харківщині

Суспільство 14:53   11.12.2023
Вікторія Яковенко
Обговорювали дії ворога: голова ДПСУ з’їздив на кордон з РФ на Харківщині

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав передові позиції прикордонників в Харківській області на кордоні з ворогом.

«Дейнеко заслухав керівників підрозділів щодо дій ворога та протидії ворожим ДРГ на державному кордоні та поспілкувався з бійцями. Ключовими питаннями були: забезпеченість озброєнням, боєприпасами, транспортом та засобами РЕБ», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Також Дейнеко нагородив державними нагородами та відомчими відзнаками кращих військовослужбовців.

Зазначається, що голова ДПСУ також відвідав позиції прикордонників на Лиманському напрямку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 14:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав передові позиції прикордонників в Харківській області на кордоні з ворогом.".