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Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, затриманого в Харкові

Політика 09:35   11.12.2023
Оксана Горун
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, затриманого в Харкові

Американський мільярдер та трампіст Ілон Маск вкотре намагається створити скандал, пов’язаний з Україною. Цього разу Маск кинувся захищати “американського громадянина”, якого нібито “піддають тортурам в українській в’язниці”.

Тему “страждань” Гонсало Ліра в Україні вирішив “раптово” (через пів року після затримання блогера, але якраз у момент розв’язання питання про підтримку України в Конгресі США) порушити скандальний американський телеведучий Такер Карлсон. Він відомий своєю підтримкою РФ та просуванням ідей “русского мира” на американському ТБ – настільки явного, що його навіть звільнили з улюбленого каналу Трампа – “Fox News”.

“Гонсало Ліра — американський громадянин, якого з липня катують в українській в’язниці за критику Зеленського”, — заявив Карлсон у “Х” (колишньому “Твіттері”).

 

У коментарі під цим постом прийшов мільярдер та власник “Х” Ілон Маск. Він одразу ж обурився: “Американський громадянин сидить у в’язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів?” А потім вирішив тегнути особисто Президента України Володимира Зеленського: “Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то маємо серйозну проблему”, – написав Маск.

Насправді відповідь на запитання Маска про те, чи “є в цій історії щось більше, ніж критика Зеленського”, легко можна знайти в матеріалах харківських правоохоронців. 5 травня після затримання блогера з Чилі (він, як виявилося, має подвійне громадянство) Харківська обласна прокуратура опублікувала один з епізодів стриму блогера. У відео він зокрема говорив про “неонацистів” в Україні, які “вісім років обстрілювали Донбас”, та виправдовував Путіна.

На несподіване “заступництво” Маска вже відреагували в СБУ. У коментарі NV пресслужба СБУ заявила, що всі дії українських правоохоронців відбувалися виключно у рамках чинного законодавства. Блогер, затриманий у Харкові, “систематично виправдовував російську агресію в Україні та поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах”.

Його підозрюють за статтею “виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників” і судитимуть.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 09:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський мільярдер та трампіст Ілон Маск вкотре намагається створити скандал, пов’язаний з Україною. Цього разу Маск кинувся захищати “американського громадянина”, якого нібито “піддають тортурам в українській в’язниці”".