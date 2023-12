Американський мільярдер та трампіст Ілон Маск вкотре намагається створити скандал, пов’язаний з Україною. Цього разу Маск кинувся захищати “американського громадянина”, якого нібито “піддають тортурам в українській в’язниці”.

Тему “страждань” Гонсало Ліра в Україні вирішив “раптово” (через пів року після затримання блогера, але якраз у момент розв’язання питання про підтримку України в Конгресі США) порушити скандальний американський телеведучий Такер Карлсон. Він відомий своєю підтримкою РФ та просуванням ідей “русского мира” на американському ТБ – настільки явного, що його навіть звільнили з улюбленого каналу Трампа – “Fox News”.

“Гонсало Ліра — американський громадянин, якого з липня катують в українській в’язниці за критику Зеленського”, — заявив Карлсон у “Х” (колишньому “Твіттері”).

Ep. 47 Gonzalo Lira є американським citizen, який був кинутий в український принц since липень, за кримом criticizing Zelensky. Biden officials approve of this, because they’d like to apply the same standard here. The media agree. Here’s a statement from Gonzalo Lira’s… pic.twitter.com/4H2otHhYHi

– Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 9, 2023