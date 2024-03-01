За плювок у харківського копа блогера з Дніпра посадили на два роки (фото)

41-річний блогер з Дніпра, який плюнув у патрульного в Харкові, отримав вирок.

Йдеться про події 4 грудня 2021-го. Тоді патрульні зупинили у Харкові автомобіль «Mercedes» за порушення ПДР, а саме — керування транспортним засобом без номерного знаку, нагадали у Харківській обласній прокуратурі.

В авто була група людей. «На допомогу» вони викликали друга – відомого автоблогера з Дніпра. На місці чоловік став погрожувати копам, зазначили у прокуратурі.

«Чоловік почав світити правоохоронцю в обличчя прожектором, який той просив прибрати. Блогер плюнув в обличчя патрульному поліцейському і запитав, як у такому випадку може відповісти сам правоохоронець. Чоловік також нецензурно висловлювався в бік патрульних поліцейських, намагався їх розлютити і хотів спровокувати до застосування сили», – додали правоохоронці.

У суді чоловік вину не визнав.

Його визнали винним за фактом погрози насильством щодо працівника правоохоронного органу у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 1 ст. 345 ККУ). Він проведе у тюрмі 2 роки.