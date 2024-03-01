За плевок в харьковского копа блогера из Днепра посадили на два года (фото)

41-летний блогер из Днепра, плюнувший в патрульного в Харькове, получил приговор.

Речь идет о событиях 4 декабря 2021 года. Тогда патрульные остановили в Харькове автомобиль «Mercedes» за нарушение ПДД, а именно – управление транспортным средством без номерного знака, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

В автомобиле была группа людей. «На помощь» они вызвали друга – известного автоблогера из Днепра. На месте мужчина стал угрожать копам, отметили в прокуратуре.

«Мужчина начал светить правоохранителю в лицо прожектором, который тот просил убрать. Блогер плюнул в лицо патрульному полицейскому и спросил, как в таком случае может ответить сам правоохранитель. Мужчина также нецензурно высказывался в сторону патрульных полицейских, пытался их разозлить и хотел спровоцировать на применение силы», — добавили правоохранители.

В суде мужчина вину не признал.

Его признали виновным по факту угрозы насилием в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 345 УКУ). Он проведет в тюрьме 2 года.