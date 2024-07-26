Головні новини Харкова 26 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:10

Вночі відбій повітряної тривоги дали на 24 хвилини

На Харківщині триває практично суцільна “смуга тривог”. Повітряна тривога в регіоні була актуальною всю ніч, за винятком короткого проміжку – з 00:30 до 00:54, коли оголошували відбій. Протягом ночі над територією України кружляли “шахеди”: групи безпілотників, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, переміщалися на півдні та півночі країни. На Харківщину безпілотники не залітали. Під ранок ПС ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації.