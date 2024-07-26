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Головні новини Харкова 26 липня: як минула ніч

Події 07:10   26.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 26 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:10

Вночі відбій повітряної тривоги дали на 24 хвилини

На Харківщині триває практично суцільна “смуга тривог”. Повітряна тривога в регіоні була актуальною всю ніч, за винятком короткого проміжку – з 00:30 до 00:54, коли оголошували відбій. Протягом ночі над територією України кружляли “шахеди”: групи безпілотників, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, переміщалися на півдні та півночі країни. На Харківщину безпілотники не залітали. Під ранок ПС ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 07:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".