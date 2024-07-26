19 бойових зіткнень за добу – Генштаб про ситуацію на Харківщині

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 26 липня поінформував, що бої йдуть на півночі від Харкова та Куп’янському напрямку.

“На Харківському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 147 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про втрати ворога.