19 боевых столкновений за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 июля проинформировал, что бои идут на севере от Харькова и Купянском направлении.
«На Харьковском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого. На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки», — сообщил Генштаб ВСУ.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 147 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 июля проинформировал, что бои идут на севере от Харькова и Купянском направлении".