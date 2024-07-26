19 боевых столкновений за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 июля проинформировал, что бои идут на севере от Харькова и Купянском направлении.

«На Харьковском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого. На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 147 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.