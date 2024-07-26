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19 боевых столкновений за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Происшествия 08:15   26.07.2024
Оксана Горун
19 боевых столкновений за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 июля проинформировал, что бои идут на севере от Харькова и Купянском направлении.

«На Харьковском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого. На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 147 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 июля проинформировал, что бои идут на севере от Харькова и Купянском направлении".