ISW о ситуации в Глубоком: нет доказательств, что ВС РФ действуют на западе

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 25 июля сообщил, что российские источники продолжают утверждать, якобы их армия полностью контролирует село Глубокое на севере от Харькова, однако эти заявления не находят подтверждений.

«Недавно российские войска незначительно продвинулись к северу от Харькова на фоне продолжающихся атак к северу и северо-востоку от Харькова 25 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 24 июля, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись на севере Глубокого (к северу от Харькова). Российский военный блогер заявил, что российские войска захватили все Глубокое за последние 24 часа, но ISW не обнаружил подтверждения того, что российские войска действуют в западной части поселка», — проинформировали аналитики ISW.

Они также отметили сообщения Генштаба об атаках ВС РФ в районе Сотницкого Казачка. По оценкам Института изучения войны, постоянного присутствия оккупантов в селе не фиксируют.

Бои в течение суток шли в районе Глубокого, Волчанска, Старицы и Тихого. На Купянском направлении — в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Петропавловки. Подтвержденных изменений линии фронта там не было.