Россияне будут продвигаться дальше на Харьковщине — Коваленко
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua проанализировал ситуацию, которая сложилась на Купянском направлении после оккупации врагом села Песчаное.
«Как сообщают некоторые мониторинговые ресурсы, в районе села Песчаное россиянам удалось установить контроль полностью над этой локацией. Но что это дает россиянам? Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что Песчаное находится от левого берега реки Оскол на расстоянии почти 8 км. Между Песчаным и следующим селом Колесниковка или Глушковка нет ни одного другого населенного пункта, а открытое поле. Открытое поле, которое россияне очень-очень не любят, поскольку там они как на ладони, и их там уничтожают фактически в режиме нон-стоп, используя либо артиллерию, либо fpv-дроны. Что такое 8 км до левого берега реки Оскол, который является основной целью российских оккупантов именно на этой локации? Это продвижение каждый день примерно на 100 метров: 100, 150, 200. При этом каждые эти 100-200 метров будут стоить российским оккупантам примерно где-то роты. Именно такие темпы продвижения у россиян, можно сказать, уже достаточно долгое время существуют. Если мы говорим, что они будут продвигаться даже по 100 метров, то им нужно как минимум 80 дней для того, чтобы добраться до левого берега реки Оскол. То есть, условно говоря, три месяца. И им на это нужно будет потратить ресурс где-то не менее 6000 личного состава», — привел свои расчеты Коваленко.
Видео: Oboz.ua
Он отметил, что цифры могут изменяться на 10-15%, однако суть останется той же: восемь километров до берега Оскола ВС РФ смогут преодолеть очень большой ценой.
«Да, россияне будут продвигаться и дальше. И морально психологически мы должны быть к этому готовы. Почему? Потому что мы сейчас выполняем стратегию оборонного характера. И наша цель – это истощение врага», — подчеркнул обозреватель.
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По его мнению, никаких катастрофических прорывов на Лимано-Купянской оси нет. А в ближайшее время враг будет не двигаться вперед, к Осколу, из Песчаного, а пытаться сформировать фланги.
«Поэтому в ближайшее время вряд ли они начнут свое движение на запад. А если начнут, то опять-таки с большими потерями», — подытожил Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, коваленко, купянское направление, наступ, наступление, песчаное;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua проанализировал ситуацию, которая сложилась на Купянском направлении после оккупации врагом села Песчаное".