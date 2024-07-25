Росіяни просуватимуться далі на Харківщині – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua проаналізував ситуацію, що склалася на Куп’янському напрямку після окупації ворогом Піщаного.

“Як повідомляють деякі моніторингові ресурси, в районі села Піщане росіянам вдалося встановити контроль повністю над цією локацією. Але що це дає росіянам? По-перше, хочу звернути вашу увагу на те, що Піщане знаходиться від лівого берега річки Оскіл на відстані фактично майже 8 км. Між Піщаним і наступним селом Колісниківка або Глушківка немає жодного іншого населеного пункту, а відкрите поле. Відкрите поле, яке росіяни дуже-дуже не полюбляють, оскільки там вони як на долоні, і їх там знищують фактично в режимі нон-стоп, використовуючи або артилерію, або fpv-дрони. Що таке 8 км до лівого берега річки Оскіл, який є основною метою російських окупантів саме на цій локації? Це просування кожного дня приблизно на 100 метрів: 100, 150, 200. При цьому кожні ці 100-200 метрів будуть коштувати російським окупантам приблизно десь до роти. Саме такі темпи просування у росіян, можна сказати, вже досить довгий час існують. Якщо ми говоримо, що вони будуть просуватися навіть по 100 метрів, то їм потрібно як мінімум 80 днів для того, щоб дістатися до лівого берега річки Оскіл. Тобто, умовно кажучи, три місяці. Або їм на це треба буде витратити ресурс, скажімо так, приблизно десь не менше, аніж 6000 особового складу“, — навів свої розрахунки Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Він зазначив, що цифри можуть змінюватися на 10-15%, проте суть залишиться такою самою: вісім кілометрів до берега Осколу ЗС РФ зможуть подолати дуже великою ціною.

“Так, росіяни будуть просуватися і далі. І морально-психологічно ми повинні бути до цього готовими. Чому? Тому що, як я і говорив, ми зараз виконуємо стратегію оборонного характеру. І наша мета – це виснаження ворога”, – наголосив оглядач.

На його думку, жодних катастрофічних проривів на Лимано-Куп’янській вісі немає. А найближчим часом ворог не рухатиметься вперед, до Осколу, з Піщаного, а намагатиметься сформувати фланги.

“Тому найближчим часом навряд чи вони почнуть свій рух на захід. А якщо почнуть, то знову ж таки з великими втратами”, – підсумував Коваленко.