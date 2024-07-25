ISW: ЗС РФ атакували через кордон на Харківщині та просуваються в Глибокому

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 липня відзначив активізацію війська окупантів на півночі від Харкова, яка вчора відбулася на тлі численних ударів по Харкову та передмістю.

“Російські війська провели обмежену транскордонну атаку на північний захід від Харкова 24 липня. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська провели наземну атаку біля Сотницького Козачка (на північний захід від Харкова, прямо на кордоні з Бєлгородською областю). ISW не виявив візуальних доказів, які підтверджують, що російські війська зайняли позиції в Сотницькому Козачку в результаті рейду, і продовжує оцінювати, що російські війська не мають постійної присутності в населеному пункті”, – повідомили в ISW.

Також активні бої йдуть у Глибокому. ЗС РФ намагаються повернути собі позиції, з яких їх вибили контратаками Сили оборони.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 23 липня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід до вулиці Польова у Глибокому (на північ від Харкова). Російські джерела продовжують стверджувати, що російські війська захопили все чи майже все Глибоке, попри українські контратаки, що загалом відповідає свідченням про російське просування до вулиці Польова. Позиційні бої тривали в районі Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці 23 та 24 липня”, – повідомили аналітики.

На Куп’янському напрямку підтверджених змін лінії фронту не було.