ISW: ЗС РФ атакували через кордон на Харківщині та просуваються в Глибокому
Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 липня відзначив активізацію війська окупантів на півночі від Харкова, яка вчора відбулася на тлі численних ударів по Харкову та передмістю.
“Російські війська провели обмежену транскордонну атаку на північний захід від Харкова 24 липня. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська провели наземну атаку біля Сотницького Козачка (на північний захід від Харкова, прямо на кордоні з Бєлгородською областю). ISW не виявив візуальних доказів, які підтверджують, що російські війська зайняли позиції в Сотницькому Козачку в результаті рейду, і продовжує оцінювати, що російські війська не мають постійної присутності в населеному пункті”, – повідомили в ISW.
Також активні бої йдуть у Глибокому. ЗС РФ намагаються повернути собі позиції, з яких їх вибили контратаками Сили оборони.
Читайте також: Військові вчинили стрілянину в підрозділі на Харківщині: троє загиблих
“Геолоковані кадри, що опубліковані 23 липня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід до вулиці Польова у Глибокому (на північ від Харкова). Російські джерела продовжують стверджувати, що російські війська захопили все чи майже все Глибоке, попри українські контратаки, що загалом відповідає свідченням про російське просування до вулиці Польова. Позиційні бої тривали в районі Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці 23 та 24 липня”, – повідомили аналітики.
На Куп’янському напрямку підтверджених змін лінії фронту не було.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, глубокое, наступ, новини Харкова, Сотницкий Казачок, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: ЗС РФ атакували через кордон на Харківщині та просуваються в Глибокому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 липня відзначив активізацію війська окупантів на півночі від Харкова, яка вчора відбулася на тлі численних ударів по Харкову та передмістю".