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ISW: ВС РФ атаковали через границу на Харьковщине и продвигаются в Глубоком

Происшествия 07:33   25.07.2024
Оксана Горун
ISW: ВС РФ атаковали через границу на Харьковщине и продвигаются в Глубоком Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 24 июля отметил активизацию войска оккупантов на севере от Харькова, которая вчера произошла на фоне многочисленных ударов по Харькову и пригороду.

«Российские войска провели ограниченную трансграничную атаку к северо-западу от Харькова 24 июля. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска провели наземную атаку возле Сотницкого Казачка (к северо-западу от Харькова, прямо на границе с Белгородской областью). ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих, что российские войска заняли позиции в Сотницком Казачке в результате рейда, и продолжает оценивать, что российские войска не имеют постоянного присутствия в населенном пункте», — проинформировали в ISW.

Также активные бои идут в Глубоком. ВС РФ пытаются вернуть себе позиции, с которых их выбили контратаками Силы обороны.

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«Геолоцированные кадры, опубликованные 23 июля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на запад до улицы Полевая в Глубоком (к северу от Харькова). Российские источники продолжают утверждать, что российские войска захватили все или почти все Глубокое, несмотря на украинские контратаки, что в целом соответствует свидетельствам о российском продвижении до улицы Полевая. Позиционные бои продолжались в районе Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы 23 и 24 июля», — сообщили аналитики.

На Купянском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 24 июля отметил активизацию войска оккупантов на севере от Харькова, которая вчера произошла на фоне многочисленных ударов по Харькову и пригороду".