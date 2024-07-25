ISW: ВС РФ атаковали через границу на Харьковщине и продвигаются в Глубоком
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 24 июля отметил активизацию войска оккупантов на севере от Харькова, которая вчера произошла на фоне многочисленных ударов по Харькову и пригороду.
«Российские войска провели ограниченную трансграничную атаку к северо-западу от Харькова 24 июля. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска провели наземную атаку возле Сотницкого Казачка (к северо-западу от Харькова, прямо на границе с Белгородской областью). ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих, что российские войска заняли позиции в Сотницком Казачке в результате рейда, и продолжает оценивать, что российские войска не имеют постоянного присутствия в населенном пункте», — проинформировали в ISW.
Также активные бои идут в Глубоком. ВС РФ пытаются вернуть себе позиции, с которых их выбили контратаками Силы обороны.
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«Геолоцированные кадры, опубликованные 23 июля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на запад до улицы Полевая в Глубоком (к северу от Харькова). Российские источники продолжают утверждать, что российские войска захватили все или почти все Глубокое, несмотря на украинские контратаки, что в целом соответствует свидетельствам о российском продвижении до улицы Полевая. Позиционные бои продолжались в районе Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы 23 и 24 июля», — сообщили аналитики.
На Купянском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, глубокое, наступ, наступление, новости Харькова, Сотницкий Казачок, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 24 июля отметил активизацию войска оккупантов на севере от Харькова, которая вчера произошла на фоне многочисленных ударов по Харькову и пригороду".