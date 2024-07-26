ISW про ситуацію в Глибокому: немає доказів, що ЗС РФ діють на заході
Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 липня повідомив, що російські джерела продовжують стверджувати, нібито їхня армія повністю контролює село Глибоке на півночі від Харкова, проте ці заяви не знаходять підтверджень.
“Нещодавно російські війська незначно просунулися на північ від Харкова на тлі атак на північ і північний схід від Харкова 25 липня. Геолоковані кадри, що опубліковані 24 липня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Глибокого (на північ від Харкова). Російський військовий блогер заявив, що російські війська захопили все Глибоке за останні 24 години, але ISW не виявив підтвердження того, що російські війська діють у західній частині селища”, – поінформували аналітики ISW.
Вони також відзначили повідомлення Генштабу про атаки ЗС РФ у районі Сотницького Козачка. За оцінками Інституту вивчення війни, постійної присутності окупантів у селі не фіксують.
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Бої протягом доби точилися в районі Глибокого, Вовчанська, Стариці та Тихого. На Куп’янському напрямку – в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Петропавлівки. Підтверджених змін лінії фронту не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 07:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 липня повідомив, що російські джерела продовжують стверджувати, нібито їхня армія повністю контролює село Глибоке на півночі від Харкова, проте ці заяви не знаходять підтверджень".