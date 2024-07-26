Сім атак ворога та 11 «прильотів» КАБів – ГШ про північ Харківщини на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Сім ворожих штурмів відбили з початку доби поблизу Слобожанського, Глибокого та Вовчанська на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Також на Харківському напрямку окупанти загалом скинули 11 КАБів по районах населених пунктів Тихе, Глибоке, Вовчанськ, Липці та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку супротивник тричі штурмував у районах Стельмахівки, Табаївки та Піщаного. Біля двох останніх населених пунктів бої тривають. Окупанти бомбардували Куп’янськ-Вузловий і били некерованими авіаракетами неподалік Синьківки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 17:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім ворожих штурмів відбили з початку доби поблизу Слобожанського, Глибокого та Вовчанська на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".